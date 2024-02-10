Успокаивают нервную систему и повышают гемоглобин: почему нужно регулярно есть изюм

Существует множество сортов изюма: черные, красные, золотые, кишмыши. Их используют в кулинарии, выпечке, а также в качестве перекуса. Этот сухофрукт также популярен среди людей, придерживающихся определенных диет.

Об этом сообщает диетолог Марина Янцо.

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Ценность изюма:

100 г изюма содержат 256 калорий, 0,46 г жиров, 3,39 г белков, 79,5 г углеводов.

Богаты натуральными сахарами, клетчаткой, витаминами и минералами.

По словам диетологии Марины Янцо, изюм содержит почти все витамины, необходимые человеческому организму: A, B1, B2, B3, B5, B6, B9, C, E, K, H.

Прекрасный источник калия, меди, марганца, бора, витамина C.

Польза изюма:

Очищение организма:

Помогают выводить токсины благодаря мочегонному эффекту калия.



Положительно влияют на работу почек и состояние кожи.

Восстановление водно-солевого баланса:

Отвар изюма богат минералами, что помогает восстановить баланс электролитов.

Защита от свободных радикалов:

Обладают антиоксидантными свойствами благодаря фенолам и полифенолам.

Польза для сердечно-сосудистой системы:

Магний и калий помогают при сердечных заболеваниях.

Повышение гемоглобина:

Железо в составе изюма стимулирует выработку гемоглобина.

Успокоение нервной системы:

Обладают седативными свойствами благодаря никотиновой кислоте и витаминам группы B.



Помогают понизить тревожность и сделать сон.

Улучшение работы желудочно-кишечного тракта:

Богаты клетчаткой, что полезно для пищеварения.

Укрепление волос и кожи:

Очищают кожу, стимулируют рост волос, защищают от УФ-излучения.



Используются в косметологии как компонент масок.

Вред изюма:

Перед употреблением тщательно промыть:

Избегайте пищевых отравлений и попадания токсинов.



Сухофрукты часто обрабатываются диоксидом серы.

Противопоказания:

Ожирение



Сахарный диабет



Язвенная болезнь желудка и энтероколит



Язвенная болезнь полости рта



Дети до 4 лет



Аллергия (с осторожностью)

Дневная норма:

2 столовых ложки для взрослого человека при отсутствии противопоказаний.

Рекомендуется добавлять в каши, творог, десерты, или употреблять как самостоятельный перекус.

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