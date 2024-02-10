Успокаивают нервную систему и повышают гемоглобин: почему нужно регулярно есть изюм
Успокаивают нервную систему и повышают гемоглобин: почему нужно регулярно есть изюм
Существует множество сортов изюма: черные, красные, золотые, кишмыши. Их используют в кулинарии, выпечке, а также в качестве перекуса. Этот сухофрукт также популярен среди людей, придерживающихся определенных диет.
Об этом сообщает диетолог Марина Янцо.
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Ценность изюма:
- 100 г изюма содержат 256 калорий, 0,46 г жиров, 3,39 г белков, 79,5 г углеводов.
- Богаты натуральными сахарами, клетчаткой, витаминами и минералами.
- По словам диетологии Марины Янцо, изюм содержит почти все витамины, необходимые человеческому организму: A, B1, B2, B3, B5, B6, B9, C, E, K, H.
- Прекрасный источник калия, меди, марганца, бора, витамина C.
Польза изюма:
- Очищение организма:
- Помогают выводить токсины благодаря мочегонному эффекту калия.
- Положительно влияют на работу почек и состояние кожи.
- Восстановление водно-солевого баланса:
- Отвар изюма богат минералами, что помогает восстановить баланс электролитов.
- Защита от свободных радикалов:
- Обладают антиоксидантными свойствами благодаря фенолам и полифенолам.
- Польза для сердечно-сосудистой системы:
- Магний и калий помогают при сердечных заболеваниях.
- Повышение гемоглобина:
- Железо в составе изюма стимулирует выработку гемоглобина.
- Успокоение нервной системы:
- Обладают седативными свойствами благодаря никотиновой кислоте и витаминам группы B.
- Помогают понизить тревожность и сделать сон.
- Улучшение работы желудочно-кишечного тракта:
- Богаты клетчаткой, что полезно для пищеварения.
- Укрепление волос и кожи:
- Очищают кожу, стимулируют рост волос, защищают от УФ-излучения.
- Используются в косметологии как компонент масок.
Вред изюма:
- Перед употреблением тщательно промыть:
- Избегайте пищевых отравлений и попадания токсинов.
- Сухофрукты часто обрабатываются диоксидом серы.
- Противопоказания:
- Ожирение
- Сахарный диабет
- Язвенная болезнь желудка и энтероколит
- Язвенная болезнь полости рта
- Дети до 4 лет
- Аллергия (с осторожностью)
Дневная норма:
- 2 столовых ложки для взрослого человека при отсутствии противопоказаний.
- Рекомендуется добавлять в каши, творог, десерты, или употреблять как самостоятельный перекус.
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