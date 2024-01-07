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Устраняет порчу и защищает дом: Как соль может помочь привлечь счастье в дом

Игорь Романько

Как защитить дом от беды и несчастья с помощью соли

Соль издревле использовалась в народной магии как средство защиты от отрицательной энергии. Она обладает способностью впитывать в себя плохое, как губка, поэтому ее часто использовали для очищения от сглаза и порчи.

Предки считали, что соль может защитить от черных магов и ведьм, пишет РадиоТрек. У входа в дом люди сыпали немного соли и верили, что человек с дурными помыслами войти в него не сможет.

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Очистка дома с помощью соли

Чтобы очистить дом от отрицательной энергии, необходимо провести ритуал очищения с помощью соли. Для этого нужно сделать следующее:

  1. Открыть все окна и двери, чтобы отрицательная энергия могла получиться.
  2. Набрать в миску или ведро воду и всыпать в нее соль.
  3. Тщательно вымыть пол, особое внимание уделяя углам, плинтусам, местам под кроватью и шкафами.
  4. Промыть стены, мебель и другие поверхности.
  5. Вымыть окна и вытереть их сухой тряпкой.

Ритуал от сглаза с солью

Если вы чувствуете, что на вас навели сглаз, можно провести следующий ритуал:

  1. Купите в магазине пачку соли.
  2. Насыпьте соль на сковороду и во время жарки трижды прочтите молитву "Отче наш".
  3. Высыпайте теплую соль в блюдце и поставьте его на фотографию человека, которому нужна помощь.
  4. Возьмите чайную ложку и, словно отмеряя соль с блюдца, прочтите заговор:

"Соль священна, отними все плохое, что наслано на (имя человека). Все, что она отведала или познала от недоброжелателя, забери. Очисти ее и пошли светлые мысли. Пусть вернется зло к наславившему его. Забери нечистое, отнеси далеко в море и похорони в сундуке вместе с сглазом. Аминь"

  1. После прочтения сговора, соль из блюдца нужно пересыпать в другую ненужную емкость и закрыть крышкой. Поставьте ее на окно и в течение недели каждый день пересыпайте в новую баночку. На восьмой день после обряда все емкости выбросить.

Устранение порчи через соль

Чтобы избавиться от порчи, можно провести следующий ритуал:

  1. Наполните ванную теплой водой.
  2. Пока она набирается, прочтите заговор:

"Это понедельник, это вторник, это среда, а это чистая вода. с моего лица порча — мужская, женская, детская, старческая, завидная, напущенная, забери суету, дай легкость. Аминь"

  1. Прочтя молитву, насыпать в ванную соль и немного размешать, чтобы она полностью растворилась.
  2. Раздеться и погрузиться в воду на 20 минут.
  3. После этого вылезть из ванны, вытереться, а воду спустить.

Считается, что вместе с водой пойдет и порча.

Для того чтобы ритуалы с солью были эффективными, необходимо соблюдать следующие правила:

  • Проводить их нужно с полной верой и чистыми помыслами.
  • Не рассказывать никому об обряде, чтобы он полностью справился со своей задачей.
  • Использовать натуральную соль без добавок.
  • После проведения ритуала не использовать соль в пищу.

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