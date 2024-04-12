Утратите урожай: почему нельзя поливать грядку в солнечную погоду

Многие огородники знают, что растения нуждаются в регулярном поливе. Но знаете ли вы, что время полива может иметь такое же значение, как количество воды?

Полив днем может быть вреден для ваших растений по нескольким причинам:

Солнечные ожоги: Капли воды на листьях, подобно линзам, фокусируют солнечные лучи, что может привести к ожогам в виде белых пятен.

Капли воды на листьях, подобно линзам, фокусируют солнечные лучи, что может привести к ожогам в виде белых пятен. Удушье: Днем температура воздуха высока, а влажность низкая. Это может привести к тому, что растениям будет тяжело дышать, а листья начнут увядать.

Днем температура воздуха высока, а влажность низкая. Это может привести к тому, что растениям будет тяжело дышать, а листья начнут увядать. Утрата урожая: Попадание холодной воды на корни в жару может вызвать стрессовую реакцию у растения, что негативно влияет на цветение и плодоношение.

Попадание холодной воды на корни в жару может вызвать стрессовую реакцию у растения, что негативно влияет на цветение и плодоношение. Неэффективность: Вода, попадающая на почву днем, быстро улетучивается под воздействием солнца, не успевая впитаться корнями.

Об этом пишет Апостроф.

Поэтому рекомендуется поливать утром, до 10 часов, или вечером, после 16 часов.

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Вот несколько советов по правильному поливу в жару:

Используйте теплую воду: Холодная вода может шокировать растения.

Холодная вода может шокировать растения. Поливайте почву, а не листья: Это поможет избежать солнечных ожогов и грибковых заболеваний.

Это поможет избежать солнечных ожогов и грибковых заболеваний. Мульчуйте почву: Мульча поможет сохранить влагу в почве и уменьшить испарение.

Мульча поможет сохранить влагу в почве и уменьшить испарение. Следите за влажностью почвы: Перед поливом проверьте, действительно ли почва нуждается в воде.

Перед поливом проверьте, действительно ли почва нуждается в воде. Не переувлажняйте почву: Переувлажнение может привести к загниванию корней.

Напомним, мы уже писали, что делать, если на огороде или в саду мало места.

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