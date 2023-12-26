Увидеть звездопад и встретить рассвет: Какие приметы предвещают удачу в новом году

Новый год – это время новых начинаний и чаяний. Люди по всему миру верят в приметы, которые могут предсказать, каким будет следующий год.

Верить ли в приметы – это личное дело каждого. Но, как говорится, надежда умирает последней. Так почему бы не попробовать? О 5 популярных народных приметах, обещающих счастье в новом году, рассказал РадиоТрек.

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Снег на пороге

Согласно народным верованиям, первый снег, падающий в новогоднюю ночь на порог дома, обещает успех и благополучие в следующем году. Чистота и свежесть снега ассоциируются с новым началом и чистотой в отношениях.

Звездопад

Ночной звездопад считается особым моментом, когда можно загадывать желания. Согласно предрассудкам, если звезды сияют ярко и падают, то каждое загаданное желание сбудется, принося удачу в следующем году. Особенно советуют загадывать желания новогоднюю ночь, когда магия звезд особенно сильна.

Встреча рассвета

Встречать первый рассвет нового года считается хорошим признаком. Утренний свет ассоциируется с новым началом и возможностью роста, предполагая успешные начинания в следующем году.

Пение птиц

Птицы, весело поющие на крыше вашего дома новогоднюю ночь, считаются посланниками счастья. За предрассудками их пение привлекает положительную энергию и удачу в здание, создавая благоприятную атмосферу.

Цветущие растения

Если комнатные растения начинают цвести в канун Нового года, считается, что они привлекают положительную энергию и удачу. Цветение растений ассоциируется с ростом и процветанием в жизни.

Раньше мы писали о том, какие приметы и предрассудки связаны с приходом гостей, и почему люди желают здоровья, когда другие люди чихают. Все достаточно прагматично и завязано на вежливости и мудрости поколений, но безосновательные верования здесь ни при чем, они просто передают эти знания предков в доступной форме.

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