Увядшие от жары гортензии можно легко вернуть к жизни: советы садоводов

В разгар лета гортензии могут начать увядать. Обычно это связано с высокими температурами.

Одной из главных причин, почему гортензии могут увядать в это время года, является неправильный полив. Об этом сообщает Express.co.uk.

Гортензия может быть недостаточно увлажненной, если ее листья увядшие, сухие и хрустящие. В то же время у переувлажненного растения листья будут иметь мягкие или очень мягкие стебли.

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Цветы гортензии следует поливать утром, поскольку это позволяет растению впитать больше воды до наступления дневной жары. Если поливать днем в жаркую погоду, большая часть воды испарится, не достигнув корней.

Не рекомендуется поливать растения вечером, поскольку именно тогда улитки более активны, их привлечет вода, поэтому они с большей вероятностью съедят гортензии.

Приблизительно один или два раза в неделю гортензии следует обильно поливать, но важно регулярно проверять почву, поскольку она должна быть постоянно влажной, но не переувлажненной или мокрой.

Полив только цветов и листьев гортензий не поможет увлажнить их и даже может спровоцировать грибковые заболевания из-за мокрых листьев. Вместо этого всегда поливайте гортензии непосредственно у основания растения, чтобы корни получали воду.

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