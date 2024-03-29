Уже известен график магнитных бурь на апрель 2024 года: когда ждать ударов

В течение апреля 2024 года на Земле ожидается несколько мощных магнитных бурь. Предварительно известно о двух опасных периодах.

Согласно данным сервиса Meteoagent, геомагнитные штормы оранжевого уровня опасности начнутся уже 3 апреля. Удары силой в четыре балла продлятся трое суток подряд и прекратятся только 6 апреля.

Следующая магнитная буря будет сильнее. Пятибалльный шторм начнется 21 апреля и продлится двое суток. Уже с 23 апреля возможен период затишья.

Магнитные бури: календарь

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Что такое магнитные бури?

Магнитные бури – это временные возмущения магнитного поля Земли, возникающие вследствие воздействия солнечной активности.

Какое влияние оказывают магнитные бури на людей?

Воздействие магнитных бурь на людей может быть разным, но чаще всего они влияют на самочувствие:

Головная боль

Слабость

Усталость

Снижение работоспособности

Нарушение сна

Раздражительность

Повышение АД

Нарушение сердечного ритма

Обострение хронических заболеваний

Головокружение

Тошнота

Мигрень

Нарушение концентрации внимания

Как защититься от магнитных бурь?

Высыпайтесь Правильно питайтесь Избегайте стрессовых ситуаций Пейте больше воды Принимайте витамины Избегайте физических нагрузок Не употребляйте алкоголь и кофеин Проводите больше времени на свежем воздухе Принимайте успокаивающие ванны

Важно:

Влияние магнитных бурь на людей индивидуально. Некоторые люди могут испытывать сильные симптомы, другие – ничего. Если вы чувствуете сильные симптомы во время магнитной бури, обратитесь к врачу.

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