Уже в апреле можно будет увидеть солнечное затмение и редкую комету дьявола

Комета дьявола и солнечное затмение в апреле 2024 года

Представьте себе: ночное небо, затемненное Луной, и вдруг из тьмы вынырнет ледяная комета, пролетающая мимо Солнца! Это не фантастика, а реальное явление, которое можно будет наблюдать уже 8 апреля.

Комета 12P/Понс-Брукса, или "комета дьявола", путешествует по космосу 70 лет. Сейчас она близится к Солнцу, и 24 апреля будет максимально близко к нему. А 8 апреля, во время полного солнечного затмения, комета пролетит мимо затемненного Солнца, пишет Live Science.

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Это невероятно редкое событие! Комету можно будет увидеть даже в любительских телескопах, но только в определенных регионах Северной Америки.

Астрономы с нетерпением ждут этого явления. Они надеются сделать уникальные фотографии и лучше изучить комету.

Если вам удастся оказаться в нужном месте в нужное время, не упустите это космическое шоу! Вот несколько советов:

Найдите место с открытым видом на юго-западный горизонт.

Настройте предварительно телескоп или фотоаппарат.

Не забудьте о защитных очках, чтобы наблюдать за затемнением.

Напомним, ученые ответили, какие астероиды могут уничтожить Землю и когда это может произойти.

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