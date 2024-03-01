Уже завтра Землю накроет двухдневная магнитная буря: что делать

В первый день весны геомагнитное поле Земли находится в спокойном состоянии. Однако по выходным по Земле ударит двухдневная магнитная буря силой в четыре балла.

Как прогнозируется на сайте Meteoagent, в субботу, 2 марта, начнется магнитная буря оранжевого уровня опасности, которая растянется на двое суток и закончится до понедельника, 4 марта.

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Магнитные бури: календарь

Как магнитные бури влияют на организм человека

Магнитные бури – это колебания магнитного поля Земли, которые могут быть вызваны выбросами солнечной энергии. Эти колебания могут оказывать влияние на работу электросетей и спутников, а также на самочувствие людей.

Воздействие магнитных бурь на организм человека

Воздействие магнитных бурь на организм человека не до конца изучено. Некоторые люди испытывают ухудшение самочувствия во время магнитных бурь, другие ничего не испытывают.

К возможным симптомам воздействия магнитных бурь на организм человека относятся:

Головная боль

Головокружение

Тошнота

Снижение работоспособности

Нарушение сна

Ухудшение настроения

Обострение хронических заболеваний

Как защититься от воздействия магнитных бурь:

В дни магнитных бурь избегайте физических нагрузок. Пейте больше воды. Употребляйте пищу, богатую витаминами и микроэлементами. Соблюдайте режим сна и отдыха. Принимайте успокаивающие средства, если испытываете тревогу или раздражительность.

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