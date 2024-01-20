Ужин за 15 минут: рецепт макаронов с тунцом

Паста с тунцом и помидорами – это простое, но вкусное и сытное блюдо, которое можно приготовить за 15 минут. Для ее приготовления требуется всего несколько ингредиентов, которые можно найти в любом супермаркете.

Эту пасту отлично подавать на ужин, ведь ее приготовление не займет много времени. Она обладает пикантным вкусом и понравится любителям рыбы. Рецептом поделился портал Shuba.

Ингредиенты:

250 г макарон

370 г консервированного тунца в собственном соке

200 г помидоров черри

70 г оливок

6 зубчиков чеснока

10 в. л. оливкового масла

1/2 лимона

1/2 пучка петрушки

1/2 ч. л. черного молотого перца

1/2 ч. л. соли

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Приготовление:

Приготовление соуса. Разогрейте сковороду на среднем огне, влейте оливковое масло. Добавьте очищенный и нарезанный пластинками чеснок. Обжаривайте чеснок в течение 1 минуты. Затем добавьте помидоры черри, нарезанные пополам, соль и перец. Приготовление макарон. В большую кастрюлю налейте 10 стаканов воды и доведите до кипения. Добавьте 1 столовую ложку соли. Всыпьте макароны и варите до состояния аль денте (на 1-2 минуты меньше указанного на упаковке). Смешивание ингредиентов. Отваренные макароны откиньте на дуршлаг. Сразу же верните его в кастрюлю, влейте соус из помидоров и чеснока. Добавьте консервированный тунец, без сока (масла) и измельченную петрушку. Осторожно перемешайте. Подача. Разложите пасту с тунцем по тарелкам, добавив несколько оливок и полив лимонным соком. Подавайте сразу же.

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