Ужин за 20 минут: рецепт гречневой собы с овощами
Если вы являетесь поклонником азиатской кухни, рекомендуем приготовить вкусную, питательную и полезную гречневую лапшу собу. Это отличный вариант быстрого ужина с сочными кусочками куриного филе, яркими овощами и пикантным соусом терияки.
В этот раз мы предлагаем универсальный рецепт с доступными ингредиентами, благодаря которому вы легко приготовите дома сытный и горячий ужин – собу с курицей, сладким перцем и морковью. Об этом пишет Shuba.
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Ингредиенты:
- Лапша соба – 110 г
- Куриное филе – 200 г
- Красный сладкий перец – 1/2 шт.
- Морковь – 1/2 шт.
- Лук – 1/2 шт.
- Зубчики чеснока – 2 шт.
- Свежий имбирный корень – 10 г
- Соевый соус – 3 ст. л.
- Соус терияки – 50 мл
- Оливковое масло – 3 ст. л.
- Белый кунжут – 1/2 ст. л.
- Зеленый лук – 1 шт.
- Веточки кинзы – 1 шт.
Сначала почистите и нарежьте овощи: лук – мелкими кубиками, морковь – тонкой соломкой, перец чуть более широкой соломкой (около 5 мм), имбирь и чеснок – мелко.
Промойте куриное филе, удалите пленки и жир. Разрежьте вдоль полоски, а затем нарежьте небольшими продолговатыми кусочками.
Параллельно отварите лапшу собу в подсоленной кипящей воде около 2-3 минут (важно не переварить). Процедите, промойте холодной водой, чтобы остановить приготовление, сбрызните оливковым маслом, перемешайте и отставьте.
Разогрейте большую сковороду или вок на большом огне, влейте 2 ст. л. оливкового масла. В разогретое масло положите лук и обжарьте менее 1 минуты. Добавьте чеснок, перемешайте, всыпьте размельченный имбирь и обжаривайте еще пол минуты.
Уложите куриное филе и обжаривайте, помешивая, в течение 3-4 минут. Влейте 2 ст. л. соевого соуса, обжаривайте еще 5 минут. К мясу добавьте морковь и жарьте 4 минутки, помешивая. Добавьте перец и жарьте еще 5 минут.
Выложите в сковороду лапшу, влейте 1 ст. л. соевого соуса и соуса терияки, осторожно перемешайте и прогрейте вместе около 2-3 минут на среднем огне.
Готовое блюдо посыпьте подрумяненным кунжутом на сковороде, порезанным зеленым луком и кинзой.
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