Ужин за 20 минут: рецепт гречневой собы с овощами

Если вы являетесь поклонником азиатской кухни, рекомендуем приготовить вкусную, питательную и полезную гречневую лапшу собу. Это отличный вариант быстрого ужина с сочными кусочками куриного филе, яркими овощами и пикантным соусом терияки.

В этот раз мы предлагаем универсальный рецепт с доступными ингредиентами, благодаря которому вы легко приготовите дома сытный и горячий ужин – собу с курицей, сладким перцем и морковью. Об этом пишет Shuba.

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Ингредиенты:

Лапша соба – 110 г

Куриное филе – 200 г

Красный сладкий перец – 1/2 шт.

Морковь – 1/2 шт.

Лук – 1/2 шт.

Зубчики чеснока – 2 шт.

Свежий имбирный корень – 10 г

Соевый соус – 3 ст. л.

Соус терияки – 50 мл

Оливковое масло – 3 ст. л.

Белый кунжут – 1/2 ст. л.

Зеленый лук – 1 шт.

Веточки кинзы – 1 шт.

Сначала почистите и нарежьте овощи: лук – мелкими кубиками, морковь – тонкой соломкой, перец чуть более широкой соломкой (около 5 мм), имбирь и чеснок – мелко.

Промойте куриное филе, удалите пленки и жир. Разрежьте вдоль полоски, а затем нарежьте небольшими продолговатыми кусочками.

Параллельно отварите лапшу собу в подсоленной кипящей воде около 2-3 минут (важно не переварить). Процедите, промойте холодной водой, чтобы остановить приготовление, сбрызните оливковым маслом, перемешайте и отставьте.

Разогрейте большую сковороду или вок на большом огне, влейте 2 ст. л. оливкового масла. В разогретое масло положите лук и обжарьте менее 1 минуты. Добавьте чеснок, перемешайте, всыпьте размельченный имбирь и обжаривайте еще пол минуты.

Уложите куриное филе и обжаривайте, помешивая, в течение 3-4 минут. Влейте 2 ст. л. соевого соуса, обжаривайте еще 5 минут. К мясу добавьте морковь и жарьте 4 минутки, помешивая. Добавьте перец и жарьте еще 5 минут.

Выложите в сковороду лапшу, влейте 1 ст. л. соевого соуса и соуса терияки, осторожно перемешайте и прогрейте вместе около 2-3 минут на среднем огне.

Готовое блюдо посыпьте подрумяненным кунжутом на сковороде, порезанным зеленым луком и кинзой.

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