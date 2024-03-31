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Узнайте, были ли в вашем роду знахари или гадалки: список фамилий

Анастасия Крыщук

Узнайте, были ли в вашем роду знахари или гадалки: список фамилий

Украинские фамилии имеют давнее происхождение и собственную историю и могут рассказать много о своих носителях. Существует перечень фамилий, которые могут навести на мысль о прошлом, связанном со знахарством или гаданием их владельцев.

На портале "Рідні" можно получить статистику распространенности этих родовых имен среди населения Украины. Если ваша фамилия встречается в списке, существует большая вероятность, что ваши предки имели отношение к гаданиям или были знахарями, пишет ТСН.

  • Ворожбит. В Украине 848 носителей этой фамилии.
  • Ворожко, 553 носителей.
  • Ворожцова - 137.
  • Ворожка (118).

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  • Ворожильник (38).
  • Видьма. На сегодняшний день насчитывается только 23 носителя.
  • Видьмаченко, редкая фамилия, всего 6 носителей.
  • Видьманов. Украинцев с такой фамилией очень мало — 5 носителей.
  • Вищун (59 носителей).
  • Вищук (192 носителей).
  • Вищунова (5).
  • Знахаренко (117 носителей).
  • Знахарчук (16)
  • Знахарук (11)

Напомним, ранее мы писали о десяти наиболее распространенных фамилиях среди украинцев. Статистика показывает, что каждое из них имеет более 100 тыс. носителей.

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