В 65 лет до сих пор в форме: фитнес-тренер назвала главное правило тренировок

Многие люди после 40 лет совершают одну ошибку во время тренировок в спортзале, которая сводит на нет все их усилия. Силовые тренировки – это не только залог хорошей физической формы, но и ключ к здоровью и долголетию. Помните, что никогда не поздно начать заботиться о себе!

65-летняя Лесли Максвелл считает, что силовые тренировки – это ключ к здоровью и красоте. Она не только верит в это, но и показывает это собственным примером.

Читайте также: Помогает ли метод "30-30-30" для похудения

Как рассказала Максвелл изданию Parade, только в 49 лет она по-настоящему научилась правильно тренировать свое тело.

Как только она поняла главный "секрет", ее физическая форма значительно улучшилась и остается прекрасной по сей день.

Женщина рассказала о распространенной ошибке, которую совершают люди постарше в тренажерном зале, а также поделилась своим опытом о том, какие упражнения действительно способны улучшить ваш вид и самочувствие.

Главная ошибка людей старше 40 лет в спортзале

Хотя кардио упражнения, безусловно, полезны для здоровья, Максвелл говорит, что только когда она начала силовые тренировки в возрасте 49 лет, она по-настоящему заметила изменения своего тела.

Главной ошибкой людей старше 40 лет она считает то, что в большинстве случаев они ограничиваются в спортзале только кардиотренированиями.

Даже если вы не планируете становиться бодибилдером, как сама Максвелл, силовые тренировки имеют решающее значение для поддержания хорошей физической формы.

"Если вы сосредоточиваетесь только на похудении, вы в конечном итоге теряете мышцы вместе с жиром. Мышцы - это то, что поддерживает скелет и придает хорошую форму", - говорит она, добавляя, что именно силовые тренировки помогают предотвратить потерю м. и укрепляют кости.

Как начать силовые тренировки

Максвелл понимает, что поход в тренажерный зал может пугать, в том числе и потому, что большинство людей просто не знают, как работать на тренажерах.

По этой причине она рекомендует начать тренировку с личным тренером, особенно таким, чья основная клиентура – люди в возрасте от 40 лет.

Таким образом вы научитесь правильно тренироваться, не причиняя себе вреда.

Она также рекомендует несколько специальных силовых тренировок, которые будут очень полезны.

Упражнения для лучшей физической формы после 40:

Приседания: укрепляют мышцы ног, ягодиц и спины.

укрепляют мышцы ног, ягодиц и спины. Выпады: обрабатывают мышцы ног, ягодиц и ягодиц, улучшают координацию.

обрабатывают мышцы ног, ягодиц и ягодиц, улучшают координацию. Отжим от стены: укрепляют мышцы груди, рук и плеч.

укрепляют мышцы груди, рук и плеч. Гребля или боковые тяги: укрепляют мышцы спины, рук и плеч.

Максвелл рекомендует выполнять эти четыре силовых упражнения четыре раза в неделю. Со временем вы увидите и почувствуете изменение своего тела.

Напомним, ранее фитнес-тренер назвал лучшее упражнение для мышц живота.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!