В Афганистане нашли клад, которому 1600 лет: содержал более 20 000 артефактов (фото)

Археологические раскопки в Афганистане обнаружили поразительную коллекцию артефактов из бактрийского золота, датируемых 1600 годами до похода Александра Македонского. Это свидетельствует о значительном влиянии эллинизма в регионе задолго до известных завоеваний.

В 1978 году археолог Виктор Саригианидис раскопал некрополь Тилля-Тепе в современном Афганистане. Там была найдена коллекция из 20 600 артефактов из золота, серебра и других драгоценных материалов, пишет GreekReporter.

Читайте также: На территории Греции нашли редкую золотую застежку для платья в возрасте 3000 лет

Это сокровище, известное как бактрийское золото, содержало ювелирные изделия, монеты, медальоны, короны и другие артефакты, датируемые первым веком до нашей эры и первым веком нашей эры.

Саригианидис утверждал, что золотые артефакты свидетельствуют о влиянии эллинизма в регионе задолго до завоеваний Александра Македонского. Он нашел связи между цивилизацией Окса и минойско-микенской цивилизацией.

Позже, в 1990 году, Саригианидис обнаружил более 200 поселений бронзового и раннего железного века. Самым крупным из них была столица Гонур-Тепе, основанная в конце третьего тысячелетия до нашей эры.

Там он нашел древнейший известный храм огня, датируемый 1500 годом до н.э., свидетельствующий о раннем распространении зороастризма.

В 1988 году из-за гражданской войны в Афганистане бактрийское золото было скрыто. Артефакты пережили разграбление музея талибами в 2001 году.

После падения талибов клад был найден нетронутым. Но бактрийское золото снова исчезло после захвата Кабула талибами в 2021 году.

Напомним, в Арабских Эмиратах обнаружили наполненный сокровищами кувшин в возрасте 1800 лет.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!