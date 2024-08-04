В Африке нашли озеро, являющееся 'бомбой замедленного действия': может взорваться и выпустить смертоносное облако газа

Озеро Киву однажды может взорваться и выпустить огромное смертоносное облако газа Озеро Киву, расположенное на границе между Руандой и Демократической Республикой Конго, является одним из Великих африканских озер и имеет потенциальную угрозу своей геологической особенностью. Этот водоем находится на Восточно-Африканском рифте, где тектонические плиты создают горячие источники, насыщающие озеро углекислым газом (CO2) и метаном.

Накопление газов в глубинах озера создает риск внезапного взрыва, подобного произошедшим на озерах Ниос и Монун в Камеруне. Озеро Киву, с его размерами – 90 км в длину, 50 км в ширину и 475 м в глубину, содержит гораздо больше газов, чем эти два озера, пишет Live Science.

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Согласно профессору Сергею Кацево из Университета Миннесоты, верхние слои воды в озере Киву регулярно смешиваются, тогда как нижние слои остаются застойными, что способствует накоплению газов на глубинах более 260 метров. По оценкам, на дне озера хранится 300 кубических километров CO2 и 60 кубических километров метана.

Озеро Киву в Африке. Источник: t.me/Crimeanwind Озеро Киву в Африке. Источник: t.me/Crimeanwind

Инженер Филипп Моркель предупреждает, что при насыщении нижнего слоя воды до 100% может произойти спонтанный взрыв, высвободивший смертельное облако газа. Этот взрыв может привести к катастрофическим последствиям для густонаселенного региона вокруг озера.

Планируется добыча метана из озера для производства электроэнергии, что может помочь снизить риск катастрофы. Однако необходимы дальнейшие исследования и меры предосторожности для защиты местного населения от потенциальной угрозы.

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