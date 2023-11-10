В аквариуме в США акула родила детеныша без оплодотворения (фото)

В зоопарке Брукфилда в Чикаго самка эполетовой акулы (Hemiscyllium ocellatum) родила детеныша без самца. Это первый зафиксированный здесь случай партеногенеза, когда самка акулы отложила яйцо без оплодотворения самцом и оно вылупилось.

Эполетовые акулы обычно достигают половой зрелости в возрасте 7 лет, и эта конкретная особь не жила с самцом с 2019 года. Однако в 2022 году она начала откладывать яйца. Одно из этих яиц было плодовитым и вылупилось 23 августа, сообщили в зоопарке.

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Детеныш эполетовой акулы сейчас хорошо ест и развивается нормально. По словам Майка Мазеллиса, ведущего специалиста по уходу за животными в зоопарке Брукфилда, детеныш будет представлен посетителям зоопарка в ближайшем будущем.

Партеногенез – это тип бесполого размножения, при котором эмбрион развивается из неоплодотворенной яйцеклетки. Этот процесс наблюдался у многих видов животных, в том числе у рыб, рептилий, птиц и млекопитающих.

В случае с эполетовой акулой возможно, что яйцеклетка оплодотворилась полярным тельцем, маленькой клеткой, которая образуется одновременно с яйцеклеткой. Однако возможно, что партеногенез произошел в результате другого процесса, который пока не совсем понятен.

Этот случай партеногенеза у эполетовой акулы является еще одним примером того, как животные могут адаптироваться к новым условиям. В этом случае самка акулы, не имеющая доступа к самцам, смогла родить детеныша с помощью партеногенеза.

Напомним, в Ботсване на туристов из США напал бегемот. Он атаковал внедорожник, в котором находились американцы – туристы хотели сфотографировать животное у реки.

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