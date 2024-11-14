В Албании обнаружили единственную в своем роде акулу-призрака

Необычную находку обнаружили рыбаки у побережья Албании – белую глубоководную акулу с редким генетическим заболеванием. По словам директора Sharklab ADRIA Андрея Гаича, это первый зарегистрированный случай лейцизма у угловатой акулы-рыбака (Oxynotus centrina).

Ученый объясняет, что лейцизм отличается от альбинизма тем, что при нем сохраняется возможность производить меланин и поддерживается нормальная пигментация радужки глаза. Эта особенность проявляется либо в отдельных частях тела, либо по всему организму. Об этом сообщает Interesting Engineering.

Обнаруженная акула относится к находящемуся под угрозой исчезновения виду. Вместо типичного темно-серого или коричневого цвета, оно имеет светло-серый цвет. Несмотря на пигментную аномалию, физическое здоровье животного не пострадало.

Читайте также: Старейшее вино в мире: в Испании в гробнице археологи обнаружили 2000-летний артефакт (фото)

Исследователи отмечают, что пигментные нарушения среди глубоководных акул – чрезвычайно редкое явление, зафиксированное лишь 15 раз у разных видов. Причинами такой аномалии могут быть экологические факторы во время эмбрионального развития: загрязнение, повышенная температура или гормональные изменения. Хотя отсутствие пигментации обычно делает животных более уязвимыми для хищников и осложняет охоту, исследование показало, что эта особь успешно питается, избегает опасности и способна к размножению.

Напомним, во Франции мужчина обнаружил в своем подвале саркофаги и десятки скелетов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!