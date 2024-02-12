В Англии археологи обнаружили доисторическую 'капсулу времени' (фото)

На торфянике в имении Холникот в Эксмуре, Англия, была найдена доисторическая "капсула времени", содержащая сохранившиеся леса и остатки насекомых.

Открытие было сделано в районе известном как Alderman's Barrow Alotment, который проходил реставрацию в рамках проекта по улучшению состояния деградирующих торфяников в Эксмуре и на юго-западе.

Капсула времени содержит леса и останки насекомых из эпохи неолита и бронзы, что дает уникальное понимание того, как образовался торф и какие виды растений и насекомых обитали в окружающей среде в древности, пишет Heritagedaily.

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Во время археологических работ были найдены более 100 остатков рипарных жуков-гидраен, а также экземпляры навозников, ровников, мховых клещей, водоплавателей.

Остатки доисторического леса, состоящие из фрагментов стволов, ветвей и веток, датированы примерно 4500-3500 годами назад.

Кроме того, нашли часть неолитической ивы, а также экземпляры березы и дуба, следы разных видов растений, таких как осока и камыши.

Доктор Эд Трежер, старший экологический археолог Wessex Archaeology, специализирующийся на растительных остатках и древесине, пояснил: "Эти открытия обеспечивают уникальный и ощутимый способ связи с прошлым Эксмура, они иллюстрируют изменение природы ландшафтов и показывают, как возник этот поразительный ландшафт".

Он добавил, что ученые могут использовать эту информацию, чтобы разработать "базовую линию" для исследований возобновления торфяников, которые могут длиться столетия, если не тысячелетия.

"Этот долгосрочный взгляд позволяет нам выйти за рамки многих значительных изменений в практике землепользования на торфяниках, которые произошли за последние несколько столетий", — резюмировал доктор Эд Трежер.

Напомним, в Арабских Эмиратах обнаружили наполненный сокровищами кувшин в возрасте 1800 лет.

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