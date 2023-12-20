В Англии археологи обнаружили редкий жетон 'мальчик-епископ': такие раздавали бедным на Рождество (фото)

Археологи Национального фонда обнаружили средневековый рождественский жетон в имении Оксборо в Норфолке. Жетон, датируемый 1470-1560 годами, был найден металлодетекторами в Вест-парке.

Жетон изготовлен из свинца. На одной стороне он имеет изображение длинного креста, а на другой – сильно поврежденное изображение главы епископа, сообщает Suffolk News.

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Археологи считают, что жетон происходит из аббатства Бери-Сент-Эдмундс, которое было одним из самых больших и богатых аббатств в Англии. Аббатство было известно своими рождественскими церемониями, во время которых хористы исполняли роль "мальчиков-епископов". Эти мальчики раздавали жетоны бедным, которые можно было потратить на еду в период от Дня Святого Николая до Дня Святых Невинных.

Археологи считают, что один из жителей села Оксборо, по-видимому, совершил путешествие в Бери-Сент-Эдмундс, чтобы увидеть праздничные церемонии. Жетон, который он приобрел, свидетельствует, что даже самые бедные люди в средневековой Англии могли участвовать в культурной жизни.

Напомним, древние люди из человеческих черепов делали себе чаши для питья.

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