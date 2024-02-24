В Англии нашли 122 серебряные монеты в возрасте 1000 лет в отличном состоянии

Сенсационное открытие любителей-кладоискателей из английского графства Эссекс недавно принесло им немалое состояние. Речь идет о 122 серебряных пенни времен англосаксов, найденных в поле у Брейнтри.

На аукционе Noonans Mayfair эта уникальная коллекция была продана за астрономическую сумму – 325 тысяч фунтов (почти 16 миллионов гривен).

По предположению нумизматов, монеты потеряли еще во время легендарной битвы 1066 между войсками англосаксов и норманнов. Об этом пишет The Sun.

Вероятно, их владельца тогда убили, и он так никогда и не вернулся за своим сокровищем.

16 раритетных экспонатов из коллекции приобрели Музей Колчестера и Кембриджский Фицвильямский музей.

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По свидетельству эксперта Найджела Миллза, атмосфера в переполненном зале во время торгов была электризирующей. Участники жадно соревновались за возможность получить хотя бы один уникальный артефакт.

Рекордную цену – 24 тысячи фунтов, или вчетверо дороже начальной, – выбил онлайн-участник за эксклюзивную монету из Гастингского монетного двора. К слову, счастливые находчики клада до сих пор находили в основном только медные монетки и коровьи колокольчики. Присутствовавшие на аукционе хозяева поля также поразились ажиотажем и потрясающей выручкой за раритеты.

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