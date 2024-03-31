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В Англии нашли богато украшенную римскую виллу с "таблицами проклятия" (фото)

Былим Елена

В Англии нашли богато украшенную римскую виллу с 'таблицами проклятия' (фото)

Во время подготовки к строительству нового жилого комплекса в Оксфордшире археологи обнаружили "прекрасную" римскую виллу с множеством артефактов, включая "таблички проклятия".

Вилла, расположенная в Brookside Meadows в деревне Grove, Wantage, когда-то была богато украшена штукатуркой и мозаикой, типичной для римского стиля, пишет dailymail.co.uk.

Эксперты считают, что это было нефовое здание – тип прямоугольной римской виллы, которая была разделена на основную центральную зону и два фланговых нефа, немного похожих на церковь.

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На месте также найдена казна предметов, включая:

  • Римские "таблички проклятия"
  • Пряжки для ремней
  • Монеты
  • Топоры
  • Кольца
  • Броши
  • Пряжку ремня с головой коня
  • Фрагменты римских каминных черепиц
  • Фрагменты самийской керамики

Наиболее интригующим из всех является открытие плотно свернутых свинцовых свитков, которые, хотя и пустые, когда разворачиваются, напоминают знаменитые римские "таблички проклятия".

Таблички с римскими проклятиями представляли собой сообщения о мести на небольших листах свинца или олова, которые просили богов и духов действовать от их имени.

Наличие как табличек проклятия, так и миниатюрных вотивных топоров свидетельствует о паломническом или ритуальном элементе где-то на месте.

Напомним, археологи обнаружили в Помпеях строительную площадку времен Древнего Рима.

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