В Англии нашли чрезвычайное редкое кольцо 17 века (фото)

75-летний британец Алан Рамсби, пенсионер и по специальности плотник, последнее десятилетие исследует местные поля с помощью металлоискателя. И вот недавно ему удалось найти настоящее сокровище – золотое кольцо 17 века.

Раньше, несмотря на неоднократные поиски на тех же участках, Рамсби ничего ценного не обнаруживал. Однако в октябре прошлого года он получил сигнал своего детектора XP Deus – и нашел драгоценное украшение под 23-сантиметровым слоем грунта. Об этом пишет Daily Mail.

По предположениям ученых, кольцо принадлежало Дороти Эшфилд, родившейся в 1594 году. Эксперты отмечают, что найти золотое кольцо той эпохи с печатью – огромная удача.

Сначала Британский музей проявлял интерес к приобретению украшения, но впоследствии отказался. Поэтому Рамсби теперь может выставить кольцо на аукционе драгоценностей в Лондоне. Эксперты оценивают ее в $17,5-20 тысяч.

Сам мужчина планирует разделить вырученные средства с владельцем той земли, где было найдено кольцо. Остальные деньги он потратит на празднование с женой.

По словам эксперта Найджела Миллса, эта находка имеет историческое значение, ведь женские перстни той эпохи с печатью встречаются крайне редко. Об этом свидетельствует ромбовидный герб на оправе.

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Герб делится на 4 части – наследников владелицы: Эшфилдов, Уходов, Ботелье и Маперсоллов. В центре – пятиконечная звезда, символизирующая третьего сына. Именно поэтому ученые предполагают, что кольцо принадлежало Дороти Эшфилд – старшей дочери третьего сына Томаса Эшфилда и его жены Эллен.

Это предположение подтверждает и место находки – неподалеку от имения Джона Тендринга, герб семьи которого изображен на втором квадранте перстня.

Напомним, в Германии обнаружили деревянные оборонительные рвы эпохи древнего Рима.

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