В Англии нашли римское таинственное творение мастерства, которое веками озадачивало ученых.

Археологи-любители в Англии обнаружили римский додекаэдр, который столетиями озадачивал экспертов. Эта 12-гранная металлическая фигурка размером с грейпфрут изготовлена из медного сплава и отличается своим исключительным мастерством.

Находка была сделана в графстве Линкольншир в 2023 году волонтером, работавшим на раскопках. Додекаэдр был обнаружен в яме или карьере вместе с римской керамикой IV века. Об этом пишет Arkeonews.

Этот артефакт является редким, единственным в своем роде в Мидленде и одним из 33 известных образцов римской Британии. В общей сложности существует около 130 додекаэдров, разбросанных по всему римскому миру, преимущественно в северо-западных провинциях.

Назначение додекаэдр до сих пор неизвестно. В римской литературе нет никаких узнаваемых описаний этих предметов. Они могут быть измерительными приборами, но их размеры не стандартны. Они могут являться инструментами, но они не изнашиваются.

Создание додекаэдра требовало много времени, усилий и мастерства, поэтому его не использовали для повседневных задач. Скорее всего, они использовались в ритуалах.

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Одной из теорий является то, что додекаэдры были астрологическими инструментами. 12 граней фигурки могут символизировать 12 знаков зодиака. Также существует гипотеза, что додекаэдры использовались в магических ритуалах или для гадания.

Чтобы узнать больше о назначении додекаэдр, археологам необходимо провести дополнительные исследования. Однако уже сейчас эта находка является важным вкладом в понимание римской культуры.

Напомним, на Крите случайно обнаружили минойскую гробницу, которой 3400 лет.

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