В Англии нашли село, по неизвестным причинам пропавшее 500 лет назад

В графстве Глостершир в Англии когда-то процветала деревня Садили, внезапно исчезшая в XV веке по невыясненным причинам. Исследователи начали краудфандинговую кампанию, чтобы раскрыть тайны загадочного средневекового поселения близ Челтенгема.

Село Садили, населенное в течение 400 лет, было одним из самых больших поселений в регионе. По словам Дерека Меддока, архивариуса замка Садили, это была преуспевающая деревня с около 40 семьями. Однако в 1440-х годах оно начало приходить в упадок, а к 1500-м почти полностью исчезло. Об этом сообщает BBC News.

Основная версия внезапного исчезновения села связана с постройкой замка Садили его первым владельцем Ральфом Ботелером. Поскольку Ботелер возводил себе грандиозный замок, он мог решить, что скромная деревня не соответствует его видению, что и привело к его возможному уничтожению.

Недавно полученные с помощью радиолокационной съемки данные обнаружили потенциальные следы села, давая экспертам новое направление поиска. Исследователи планируют провести двухнедельные раскопки позже в этом году под руководством DigVentures, чтобы изучить эту информацию.

Известная своим активным общественным участием в проектах по археологии и сохранению наследия компания DigVentures уже проводит шесть раскопок в замке Садили.

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В отличие от большинства случаев, когда результат не предсказуем, у команды уже есть представление о том, что они могут выявить. Снимки с воздуха и радиолокационные данные обнаружили очертания и следы потенциальных построек, которые, как считают, являются остатками средневековых домов.

"Мы считаем, что они похожи на остатки средневековых зданий и сооружений, - сказала исследовательница Майя Пина-Дасье. - Поэтому мы надеемся найти некоторые здания и получить доказательства, которые помогут определить их возраст, время использования и окончательный упадок".

Напомним, в Англии нашли чрезвычайное редкое кольцо 17 века.

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