В Англии обнаружили невероятно редкий артефакт с изображением римского бога богатства (фото)

Археологи обнаружили редкую глиняную голову римского бога Меркурия в Смолхайте Плейсе, графство Кент, Англия.

Это открытие стало неожиданностью, ведь место больше известно своим средневековым кораблестроением, а не римской историей, пишет Live Science.

Читайте также: Археологи нашли бронзовую руку, расписанную одним из древнейших языков мира (фото и видео)

Находка свидетельствует, что на этом месте существовало ранее неизвестное римское поселение, процветавшее между 1-м и 3-м веками н.э.

Голова Меркурия изготовлена из люльковой глины, что делает ее еще более уникальной.

Большинство римских статуэток богов изготовляли из металла, а глиняные фигурки обычно делали из местной глины.

Ученые знают о менее 10 подобных глиняных статуэтках во всей римской Британии, и большинство из них изображают женских божеств.

Статуэтка Меркурия изображает бога в шляпе, вероятно, покрытого коротким плащом или обнаженным, держащим кадуцей – посох со змеями, символизирующий медицину.

Это открытие дает ценную информацию о религиозных практиках живших в Британии римлян. Оно также свидетельствует, что римская культура оказала большее влияние на эту часть Англии, чем считалось ранее.

Напомним, в Дании нашли золотое кольцо в возрасте 500 лет.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!