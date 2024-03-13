В Англии во время строительных работ обнаружили доисторическое поселение с уникальными артефактами (фото)

В Англии во время работ по усовершенствованию дорог были найдены археологические остатки из разных периодов истории, которые датируются 6000 лет назад. Среди основных моментов раскопок возможно доисторическое поселение, потенциальное здание раннего средневековья и артефакты римской эпохи.

Раскопки проходят вдоль магистрали A66, большой дороги, соединяющей графства Северный Йоркшир и Камбрия, пишет Cotswold Archaeology.

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Последние раскопки, начавшиеся перед схемой модернизации A66 Northern Trans-Pennine, обнаружили ряд археологических сокровищ. Археологи обнаружили остатки возможного доисторического поселения, потенциальное здание раннего средневековья и артефакты римской эпохи.

К этим археологическим находкам относятся погребенные слои торфа и древние водные пути, показывающие, как доисторические Камбрии сформировали свой ландшафт. В местности также обнаружены остатки поселения, датируемые поздним неолитом или средней бронзой, а также потенциальный грубенгауз раннего средневековья.

"Мы в восторге от находок проекта A66 Northern Trans-Pennine, поскольку они открывают уникальное окно в древнюю историю Камбрии", — сказал Стюарт Джонс, директор проекта National Highways A66 Northern Trans-Pennine.

Открытие этих археологических сокровищ внесет значительный вклад в наше понимание того, как люди приспосабливались к изменяющимся условиям окружающей среды, подчеркивая важность сохранения и изучения культурного наследия.

Напомним, в Англии обнаружили лес в возрасте 390 миллионов лет. Также в Англии нашли чрезвычайное редкое кольцо 17 века.

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