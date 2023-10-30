В Англии женщина во второй раз родила разноцветных близнецов (фото)

Семья Спунер-Дюррант из Англии воспитывает четырех детей. Старшие девочки являются близнецами так же, как и младшие дети. Интересно то, что первые и вторые близнецы пары имеют разный цвет кожи.

Как сообщает SantePlusMag, Хейли и Лорен родились в 2001 году в городке Хэмпшир. Они имели разный цвет кожи.

Лорен унаследовала голубые глаза матери, светлую кожу и рыжие волосы, тогда как у Хейли черные волосы как у отца и темный цвет кожи. Наука называет подобных близнецов "двухрасовыми" - этот генетический феномен случается очень редко, раз в 500 000 случаев.

Читайте также: В мире впервые родились дети, зачатые с помощью робота

Девушки рассказали, что их друзья сначала не верили, что они дети одних родителей, а тем более, что они близнецы.

"Только тогда, когда мы открываем свои удостоверения личности или паспорта, люди начинают нам верить. Тогда мы видим шок на лицах людей", – рассказала Хейли. Лорен добавила, что люди больше склонны верить, что они только лучшие друзья, а не сестры. Спустя семь лет, в 2009-м, у пары снова родились близнецы, которые также были двурасовыми.

Отец детей признался: "Нет простого способа объяснить все это. Я сам до сих пор в шоке. Я чувствую, что у меня два мини-меня". На этот раз родились Мия и Лия. Лия унаследовала цвет кожи матери, а Мия – цвет кожи отца. Со временем Мия и Лия подросли и между ними стало заметно сходство.

Ранее компания EctoLife представила концепцию завода по выращиванию детей.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!