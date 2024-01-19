В Антарктиде ученые заметили редкого белого пингвина (видео)

Ученые с антарктической базы Гонсалес-Видела заметили редкого белого пингвина Генту. Птица с необычной окраской стала настоящей звездой в социальных сетях.

На видео, опубликованном на YouTube-канале ClickHeart TV 6, видно, как пингвин прогуливается по льду у научной станции. Он имеет белое тело, черную голову с белыми пятнами вокруг глаз и красноватый клюв.

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Ветеринары, наблюдавшие за пингвином, заявили, что у него генетическая мутация, которая называется лейкизм. Эта мутация не представляет опасности для животного, но может осложнить ему жизнь. Поскольку пингвин имеет преимущественно белый окрас, хищнику может быть легче его заметить и поймать.

Пингвины Гента являются одними из самых популярных видов пингвинов, обитающих в Антарктиде. Они занимают третье место по размеру после императорских и королевских пингвинов. Пингвины Генту также известны своими "выдающимися" хвостами, которыми они виляют во время ходьбы.

Ученые считают, что найденный пингвин является самкой. Они надеются, что он сможет выжить в Антарктиде и дать потомство.

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