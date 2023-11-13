В Аравии в пустыне нашли гигантский каменный ручной топор в возрасте 200 000 лет (фото)

Группа исследователей, работавшая в Ал-Уле, на северо-западе Саудовской Аравии, обнаружила гигантский каменный артефакт. Этот ручной топор, возможно, является самым большим, который был когда-либо найден археологами.

Как сообщает The History Blog, этот гигантский артефакт датируется периодом нижнего-среднего палеолита и ему более 200 000 лет.

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Ручной топор обнаружила международная группа археологов, работавшая с Королевской комиссией АлУла (RCU), под руководством доктора Омера "Кана" Аксой и доктора Гизем Кахраман Аксой из TEOS Heritage. Команда исследовала пустынный ландшафт к югу от Алулы, который называется равниной Кур, ища доказательства деятельности человека в древности.

Изготовленный из мелкозернистого базальта каменный инструмент имеет длину 51,3 см и был обработан с обеих сторон. Из камня пытались создать крепкий инструмент с пригодными для использования режущими или рубящими краями.

Исследование еще продолжается, и эта находка является одной из более дюжины подобных, хотя и несколько меньших ручных топоров палеолита, которые были обнаружены, – сказал доктор Омер Аксой, директор проекта.

"Этот ручной топор является одной из важнейших находок во время нашего текущего исследования равнины Кур. Этот удивительный каменный инструмент имеет более полуметра в длину (длина: 51,3 см, ширина: 9,5 см, толщина: 5,7 см) и является крупнейшим примером из серии каменных орудий, обнаруженных на месте. Постоянные поиски сравнений со всего мира не привели к топору такого же размера. Таким образом, это вполне может быть один из самых больших ручных топоров, когда-либо найденных", – добавил ученый.

Напомним, ученым удалось воспроизвести внешность египетского фараона Аменхотепа I, правившего 3500 лет назад.

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