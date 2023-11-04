В Австралии баран сбежал с фермы и пять лет жил с кенгуру (видео и фото)

В Австралии 5 лет назад баран Шугар скрылся с фермы. Его искали, однако никак не могли отследить, куда он сбежал.

Несколько дней назад Шугара нашли – он находился в компании диких кенгуру. По данным Forever Friends Animal Rescue (FFAR), баран был замечен среди кенгуру у водохранилища Сахарная голова, расположенного примерно в 32 км от Мельбурна.

Специалисты FFAR спасли Шугара и доставили в благотворительную организацию Gladysdale Sanctuary в штате Виктория, Австралия, где он был осмотрен ветеринарами. Барана остригли, поскольку он зарос так, что почти не мог двигаться.

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Излишняя шерсть, извлеченная из Шугара, весила 12,6 килограмма.

Джорджия Дункан, оператор водоснабжения из Melbourne Water, возглавившая миссию по спасению барана, поделилась более подробной информацией о путешествии Шугара в Facebook.

Она отметила, что спасение удалось осуществить благодаря совместным усилиям FFAR, Vets For Compassion и Melbourne Water.

"В водосборных бассейнах, окружающих водоемы нашего города, дикая природа богата и разнообразна, особенно на прогулочных дорожках. Здесь можно следить за орланами, чернохвостыми валлаби, ехиднами, кенгуру и многими другими дикими животными. Но сотрудники Melbourne Water были удивлены, здесь потерянного Шугара", – говорится в сообщении.

В Melbourne Water отметили, что команде пришлось неделями "тщательно планировать" спасение Шугара. Теперь баран будет оставаться в заповеднике, пока "не получит отчет о здоровье", а затем он отправится домой в Джорджию Дункан.

Напомним, в Ботсване на туристов из США напал бегемот. Он атаковал внедорожник, в котором находились американцы – туристы хотели сфотографировать животное у реки.

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