В Австралии драка акул и крокодила попала на видео

Туристы в Австралии стали свидетелями того, как несколько акул атаковали одинокого крокодила у островов Вессел в северной части страны.

На видео, опубликованном в Instagram, видно, как несколько акул кружат вокруг крокодила. Крокодил в этот момент проплывает мимо катера, на котором находится женщина. Через мгновение животное проплывает мимо троса, протянутого между катером и другим судном.

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Крокодил пытается схватить веревку, однако находящиеся на катере люди начинают кричать. Испуганное животное отступает.

Сначала акулы держатся на расстоянии, но со временем они становятся все более агрессивными. Одна акула даже пытается укусить крокодила за лапу, но ему удается вырваться из пасти акулы и отплыть на безопасное расстояние.

Напомним, в Индии корова подружилась с королевской коброй. А в США собака усыновила четырех сирот – козлят, которых на ферму принесла владелица собаки.

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