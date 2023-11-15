В Австралии двухметровая 'самая опасная птица в мире' плавала в море (видео)

Нелетающая птица казуар, находящаяся под угрозой исчезновения, плавала в Коралловом море у берегов Австралии. Этот случай попал на видео.

Как сообщает News.com.au, туристка Никита Макдауэлл, снявшая птицу в море, рассказала, что сначала подумала, что заметила лохнесское чудовище.

"Он просто плыл к берегу, пока не достиг уровня, на котором его ноги могли коснуться земли", - рассказала женщина.

Она говорит, что наблюдала за птицей, пока она не добралась до берега. Оказавшись на суше, казуар направился к тропическому лесу, где отрыгнул соленую воду.

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Ветеринар и эксперт по казуарам доктор Грэм Лауридсен объяснил, что эти птицы "являются компетентными пловцами, особенно когда им что-то угрожает".

Доктор Лауридсен объяснил, что у казуаров есть воздушные мешки в телах, что позволяет им оставаться на воде во время плавания.

Казуары официально внесены в список исчезающих видов, в Квинсленде осталось около 4000 особей этих птиц.

Казуары – это большие нелетающие птицы, обитающие в тропических лесах Новой Гвинеи и на северо-востоке Австралии. Они являются единственным современным родом казуаровых семейства ряда казуарообразных.

Казуары имеют черное оперение, длинный хвост и шею, а также сильные ноги с длинным острым когтем на внутреннем пальце. Когти казуаров могут наносить серьезные ранения, поэтому их следует избегать. Поэтому казуаров называют самыми опасными птицами в мире.

Казуары – это травоядные птицы, питающиеся фруктами, ягодами, семенами, а также мелкими животными, такими как змеи, ящерицы и грызуны.

Казуары являются важнейшим элементом экосистемы тропических лесов. Они помогают распространять семена растений и контролировать популяции маленьких животных.

Напомним, в Австралии баран сбежал с фермы и пять лет жил из кенгуру.

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