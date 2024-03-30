В Австралии найдена 'капсула времени' в возрасте 50 000 лет (фото)

Международная команда ученых обнаружила на острове Барроу в Западной Австралии археологическую памятку, которую они назвали "капсулой времени". Находка дает уникальную возможность исследовать жизнь аборигенов, живших на этой территории 50 000 лет назад.

Исследование, проведенное Университетом штата Сакраменто с участием исследователей из Университета Западной Австралии и традиционных владельцев, было опубликовано в Quaternary Science Reviews.

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Остров Барроу, который сейчас находится в 60 км от материка, раньше был холмом с видом на побережье. Приблизительно 24 000 лет назад во время ледникового периода уровень моря был на 130 м ниже, и Барроу был соединен с материком. Когда ледники начали таять, уровень воды поднялся, и остров оказался отрезанным. С этого времени там не было постоянного населения.

Самое большое убежище в скале на острове Барроу расположено в пещере Буди. В ходе раскопок здесь обнаружены следы жизни людей, датированные 50 000 лет назад. Находки свидетельствуют, что рацион аборигенов с течением времени менялся: с повышением уровня моря они стали больше есть моллюсков, крабов, черепах и рыбы.

Для изготовления орудий труда аборигены использовали местный известняк, богатый кремнеземом. Ножи для обработки черепах и дюгонов (водных млекопитающих) делали из раковин больших морских улиток, ведь известняковые ножи быстро затуплялись.

Артефакты, найденные на открытых археологических памятниках, отличаются от обнаруженных в пещере. Причина этой разницы остается неизвестной.

За три года исследований в 50 открытых локациях было найдено 4400 каменных предметов. Большинство из них изготовлены из пород, которых нет на острове, а характерны для регионов Ашбертон и Пилбара. Это свидетельствует, что в течение 43 000 лет люди, жившие на острове Барроу, перевозили или обменивались материалами для изготовления орудий труда.

С повышением уровня моря аборигены стали чаще использовать орудия труда по раковинам моллюсков и известняка. Каменные предметы, вероятно, хранили и использовали для измельчения семян, обработки дерева, шкур и растительных волокон.

Напомним, археологи нашли в пустыне Израиля роскошное поместье в возрасте 1200 лет.

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