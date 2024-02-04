В Австралии парализованные попугаи, пораженные таинственной болезнью, падали с неба (фото)

Радужные лорикеты, известные своим ярким оперением, стали жертвами таинственной болезни, заставляющей их падать с неба парализованными. Более 200 пораженных птиц заметили в Австралии, у них диагностирован синдром паралича лорикетов (LPS).

Как сообщает Scientific American, синдром паралича лорикетов приводит к тому, что попугаи теряют способность летать и парализованные падают на землю. Птицы становятся вялыми, худыми и имеют признаки недоедания. Многие лорикеты не выживают, даже при интенсивной реабилитации.

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Отмечается, что исследователи не смогли найти возбудителя или токсин окружающей среды, отвечающий за LPS. Болезнь поражает птиц только в австралийские летние месяцы. Ученые исключают, что птицы могли отравиться плодами забродившими манго.

Ученые считают, что на паралич птиц мог влиять токсин, образующийся в определенных фруктах в определенное время года. Возможно, на птиц оказали влияние пестициды или фунгициды, которыми опрыскивают фрукты.

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