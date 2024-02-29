В Австралии ученые раскрыли 120-летнюю тайну затонувшего корабля (фото)

Австралийские ученые раскрыли тайну корабля SS Nemesis, пропавшего в 1904 году во время рейса из Ньюкасла в Мельбурн. Затонувший корабль был найден на морском дне близ Вуллонгонга, Новый Южный Уэльс, на глубине 160 метров.

Исследовательская группа CSIRO, национального научного агентства Австралии, совместно с Heritage NSW, обнаружила затонувший корабль при поисках у побережья Вуллонгонга, пишет Newsweek.

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Корабль SS Nemesis был 240-футовым пароходом, который пропал без вести после того, как покинул порт, когда столкнулся с сильным штормом. Все 30 человек на борту погибли.

Его местонахождение было неизвестно до мая 2022 года, когда его обнаружила морская исследовательская компания Subsea Professional Marine Services. CSIRO провела дополнительную миссию, чтобы узнать больше о затонувшем корабле.

Исследователи использовали передовые технологии для нанесения на карту морского дна и проведения визуального осмотра корабля.

Они обнаружили, что корабль стоит вертикально на морском дне, но имеет серьезные повреждения на носу и корме. Некоторые ключевые структуры корабля, включая два якоря, все еще остаются неприкосновенными и их можно идентифицировать.

Напомним, в Дании нашли золотое кольцо в возрасте 500 лет.

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