В Бельгии откопали почти 100-летний британский железнодорожный контейнер (фото)

В Антверпене, Бельгия, раскопал 90-летний железнодорожный контейнер Лондонской и Северо-Восточной железной дороги (LNER). Его нашли при раскопках вдоль маршрута Oosterweel Link.

Он был похоронен в Noordkasteel, крепости 19 века с видом на Шельду, которая была превращена в парк отдыха в 1934 году. Об этом сообщает The History Blog.

Вагон поставили на бетонную плиту, вмурованную в насыпь, засыпанную песчаным грунтом. Никто не знает, почему его похоронили в Антверпене или когда.

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В начале 19 века простые квадратные ящики использовались в Англии для железнодорожного транспорта. Железнодорожные компании быстро перешли на стандартизированные контейнеры, которые легче скачивать и разгружать.

Красный контейнер использовался всего несколько лет, что делает эту находку очень редкой. Номер BK769 идентифицирует его как мебельный контейнер емкостью в четыре имперские тонны (8960 фунтов), построенный в 1935 или 1936 годах.

Подобно подвижной капсуле сегодня, контейнер был разработан для загрузки на грузовики или вагоны для перемещения мебели. Это был единственный известный сохранившийся пример подвижного контейнера LNER из красного оксида.

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