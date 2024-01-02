В библиотеке Ватикана нашли утраченный фрагмент Библии в возрасте 1750 лет

Ученые из Австрийской академии наук обнаружили скрытую главу Библии в переводе Евангелия от Матфея в возрасте 1750 лет. Рукопись хранится в библиотеке Ватикана.

Об этом пишет IFL.Science.

Ученые обнаружили скрытый текст с помощью ультрафиолетовой фотографии. Они изучали манускрипты в рамках научного проекта, цель которого – восстановление стертых или переписанных текстов писцами в IV-XII веках нашей эры.

Такие рукописи получили название палимпсесты, — это тексты, созданные на уже бывшем употреблении материале. Такие тексты смывали или стирали, а затем писали новые. Такая традиция была связана с нехваткой материалов для создания рукописей. Но даже спустя многие сотни лет такой утраченный текст можно обнаружить с помощью ультрафиолетового света.

Посредством этой технологии ученым удалось восстановить 74 рукописи, но один текст был особенно ценным. Это был старше 100 лет по старейшим переводам Библии на греческий язык, включая Синайский кодекс.

По словам ученых, традиция сирийского христианства знает несколько переводов Ветхого и Нового Заветов, и недавно было известно лишь о двух рукописях, которые содержали древнесирийский перевод Евангелий.

Этот перевод Библии был впервые написан в III веке нашей эры, а затем его скопировали в VI веке нашей эры. Этот перевод предлагает немного больше деталей, чем перевод на греческий язык 12-й главы Евангелия от Матфея.

Читайте также: Почему на отпечатках рук эпохи палеолита не хватало пальцев: ученые совершили жуткое открытие

Первое стихотворение этого раздела на греческом языке говорит: "В то время Иисус шел по засеянным полям в субботу, и ученики его проголодались, и начали срывать колосья и есть". А согласно новому тексту перевода, выявленному учеными, стихотворение заканчивается фразой "начали срывать колосья, тереть его в руках и есть его".

Ученые считают, что это очень важное открытие, сделанное благодаря глубоким знаниям о древних сирийских текстах и особенностях древней письменности.

Это открытие доказывает, насколько продуктивным и важным может быть взаимодействие современных цифровых технологий и фундаментальных исследований при работе со средневековыми рукописями, говорят ученые.

Напомним, в Турции была найдена гробница римской элиты в возрасте 2 тысяч лет.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !