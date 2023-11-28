В Болгарии нашли могилу 5 тысячелетия до н.э., полную золотых артефактов: важнейшая археологическая находка в истории страны

В 1970-х годах в Болгарии состоялось значимое археологическое открытие, раскрывшее многие древние тайны. Могила, принадлежавшая самым богатым за всю историю страны и датированная 5 тысячелетием до нашей эры, содержала клад из золотых артефактов, делая это открытие одним из самых значимых в археологии Болгарии, пишет GreekReporter.

Раскопки, проведенные Райчо Мариновым в 1970–1990 годы, помогли раскрыть тайны развитого общества, известного как Варненская культура. Некоторые могилы выделялись как "символические", без скелетов, но с большим количеством золота и драгоценностей.

В могиле №43 археологи обнаружили останки высокопоставленного мужчины, вероятного правителя, с большим количеством золота, свидетельствующего о структурированной иерархии в обществе культуры.

Масштабные раскопки в период с 1972 по 1991 год привели к нахождению более 22 000 артефактов, включая более 3 000 экземпляров из золота. Эта древняя цивилизация старше Месопотамии и Египта поражала своими навыками в изготовлении золотых артефактов между 4600 и 4200 годами до нашей эры.

Появление золотого ремесла в Варне привело к трансформации общества, создав эффективную торговую сеть с соседними регионами. Поселение Варна стало важным торговым центром с удобной гаванью для кораблей, пересекавших Черное море. Это экономическое развитие привело к формированию социальных классов, с металлургами на вершине, купцами и фермерами.

Воздействие Варненской культуры оказалось значимым и выходило далеко за пределы своего времени, формируя Европу на протяжении тысячелетий. Могильные обряды в Варне указывают на социальную иерархию, а артефакты свидетельствуют о наличии могущественных правителей или царей.

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Одно из определяющих захоронений – могила мужа из Варны – содержала огромные золотые украшения, символизирующие его высокий статус или духовную власть. Это было первое известное элитное мужское захоронение в Европе, нарушившее существующие представления о матриархальных обществах. Археолог Мария Гимбутас высказывала предположение, что изменение в пользу мужского доминирования произошло в конце V тысячелетия до нашей эры.

Могилы указывают на религиозные верования и практики варненской культуры. Различные позиции мужчин и женщин в могилах, а также золотые амулеты, символизирующие женственность и связанные с беременностью, предоставляют важную информацию об этом народе.

Напомним, в Греции нашли прекрасно сохранившиеся останки мужчины, погибшего от цунами 3600 лет назад.

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