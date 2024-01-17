В Болгарии обнаружили напольную мозаику с раннехристианским орнаментом (фото)

На северо-востоке Болгарии археологи нашли напольную мозаику с раннехристианскими рисунками. В археологическом заповеднике Марцианополис в Девне они также обнаружили почти 800 артефактов.

В остатках постройки были найдены напольные мозаики с раннехристианскими рисунками. Археологи пока не уверены, было ли это общественное здание или принадлежало богатому римскому гражданину, сообщает Arkeonews.

Находки содержат еще тысячу бронзовых монет, несколько глиняных светильников и два глиняных сосуда, ожидающих научной обработки и реставрации.

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В течение прошлого археологического сезона исследователи реставрировали бронзовую посуду, обнаруженную в 1990-х годах в кирпичной гробнице конца ІІ – начала ІІІ ст. Сосуды имели ритуальное назначение и были связаны с личностью погребенного.

Керамика, которая была обнаружена в окрестностях базилики во время раскопок в 2023 году, была восстановлена. Среди них – мортарий для жидкостей и изысканный горшок для жидкостей в форме кратера.

Они были расположены в конструкции с мозаичным полом. Также на полу были найдены разбросанные монеты времен императора Феодосия II.

Напомним, археологи нашли в Оклахоме окаменевший фрагмент кожи ящерицы в возрасте 300 миллионов лет.

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