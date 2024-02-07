В Бразилии нашли доисторическое поселение со скелетами: находке 9000 лет (фото)

Археологи обнаружили 43 человеческих скелета и более 100 000 артефактов на месте раскопок в прибрежном городе Сан-Луис на северо-востоке Бразилии. Находкам 9000 лет.

Как сообщает бразильский Институт национального исторического и художественного наследия (IPHAN), находка свидетельствует, что люди поселились в этой части современной Бразилии как минимум на 1400 лет раньше, чем считалось ранее.

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Это открытие расширяет наше понимание истории человеческих поселений в Бразилии. Ранее считалось, что самое древнее поселение в этом регионе датируется 6600 годами. Однако новые доказательства подтверждают, что люди поселились в этой части Бразилии как минимум на 1400 лет раньше.

Археологи также обнаружили четыре разных эпохи обитания на этом месте, включая амазонские артефакты, курган "самбаки" и большое количество керамики.

Ведущий археолог Веллингтон Лаге подчеркивает, что эта находка может переписать историю не только региона, но и всей Бразилии. Он также отмечает, что команда исследователей планирует каталогизировать каждый артефакт перед публикацией результатов и выставлением их для публики.

Найденный археологический участок имеет большой потенциал для предоставления новых знаний о культуре и истории исчезнувших древних народов. Это открытие становится ключом к пониманию наших корней и развитию науки археологии в регионе.

Напомним, в Кении нашли высеченные в скале игровые доски в возрасте 5000 лет.

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