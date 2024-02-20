В Британии лиса похитила телефон и сделала селфи (видео)

Офицер службы спасения животных (RSPCA) пережил забавный момент, когда лиса украла его во время спасательной операции.

Бен Фицкоста приехал по вызову о лисе с раненой лапой в лесу Бегшота. Он решил снять на видео процесс спасения, но не ожидал, что его телефон станет объектом внимания пушистой воровки, пишет UPI.

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"На самом деле в лесу было две лисы, – рассказал Фицкоста. – Я настроил телефон на съемку, и когда я готовился поймать лису, она подбежала, понюхала телефон и сбежала с ним!"

На видео видно, как лиса кладет телефон под куст и нюхает его, снимая саму себя. Фицкоста бросился за ней и успел вернуть телефон, восклицая: "Я не могу поверить, что это произошло!"

"Это улучшило мой день", — поделился Фицкоста.

"Видео очень смешное. Я рад, что вернул телефон, но мне пришлось бежать, чтобы догнать лису, ведь она могла бросить его где-нибудь в кустах", — добавил спасатель.

После этого случая ему удалось найти вторую лису, которая действительно была ранена. Сейчас она находится на лечении в Harper Asprey Wildlife Rescue.

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