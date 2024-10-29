В Британии нашли древние поселения в возрасте 6000 лет: проливает свет на новые вехи в истории

Археологи совершили выдающееся открытие в каменоломне West Deeping в Линкольншире. Раскопки обнаружили непрерывную историю человеческой жизни, охватывающую шесть тысячелетий – от неолита до саксонской эпохи.

Как сообщает руководитель проекта Кембриджского археологического отдела Ханна Барретт, находки представляют все исторические периоды вплоть до VI века нашей эры, каждый из которых рассказывает уникальную историю. Об этом сообщает BBC.

Особо ценными оказались артефакты позднего неолита. Среди них – самая большая коллекция керамики, когда-либо найденная в Восточной Англии и Восточном Мидлендсе. Археологи обнаружили кости животных, образцы семян и зерна.

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По словам Барретта, тогдашний ландшафт был диким, населенным кабанами и медведями. "Жители этих земель должны быть чрезвычайно выносливыми людьми. При этом они создавали сложные кремневые инструменты и изысканную керамику, что требовало незаурядного мастерства", - отметила она.

Среди других важных находок – остатки римских поселений, каменная статуя бога Марса в тунике со щитом и копьем, а также курган ранних бронзовых суток.

Напомним, археологи обнаружили в Испании площадь эпохи Древнего Рима.

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