В Британии обнаружили древние иранские стеклянные бусины (фото)

В сгоревшей 3000-летней деревне в каменоломне в Уиттлсе, близ Питерборо, Великобритания, археологи обнаружили стеклянные бусины из Ирана. Также были обнаружены янтарь, сланцы, алевролит, фаянс и оловянные бусины.

Археологи описали участок как удивительную капсулу времени, ведь в иле сохранилась древесина, которую не уничтожил огонь. Об этом сообщает BBC.

Некоторые бусины, по-видимому, были получены из северной Британии и, возможно, даже из Ирландии, тогда как стекло было привезено с очень большого расстояния через море.

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Профессор Хендерсон, эксперт по древним технологиям из Ноттингемского университета, пришел к выводу, что стекло, использованное для создания 48 бус, скорее всего, происходит из Ирана, тогда как стекло 49-й бусины происходит из Египта. Также был обнаружен каплевидный стеклянный объект длиной 23 мм, который считается побочным продуктом производства стекла.

Доктор Шеридан, исследовавший нестеклянные шарики, был мгновенно поражен янтарным шариком, поскольку он был настолько фантастическим, что вообще выжил, поскольку обычно янтарь горит. Слегка обугленная находка, вероятно, происходит из Скандинавии, и, возможно, была сделана в бусину в Ирландии.

Напомним, ученые выяснили, как "невидимые убийцы" уничтожали людей из эпохи неолита.

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