В Британии обнаружили серебряную римскую ложку для духов (фото)

В Уэльсе, Великобритания, металлоискатель обнаружил римскую серебряную туалетную ложку. Лигула была маленькой ложечкой с тонкой ручкой, которой черпали косметику, духи или мази из бутылок с длинным горлом.

Она состоит из небольшой круглой чаши с длинной зауженной ручкой, достигающей округлой формы. Об этом сообщает The History Blog.

Обычно они просты и не украшены, хотя некоторые примеры были найдены с формованными лентами или врезанными линиями. Они были созданы из цельного куска металла, изготовленного в виде цилиндра, а затем конец вбивали в чашу.

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Большинство найденных лигул сделаны из медного сплава. Серебряные более редки, и на основе некоторых контекстов, где они были найдены, археологи считают, что серебряные экземпляры могли быть предназначены для медицинских целей.

Музей Коубриджа и района уже выразил интерес к приобретению лигулы для своей коллекции.

Напомним, в Греции была найдена гробница, в которой похоронена семья Александра Македонского.

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