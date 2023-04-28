В Британии женщина утверждает, что увидела лицо принцессы Дианы на ветчине (фото)

В Великобритании женщина утверждает, что увидела лицо покойной леди Дианы на куске ветчины. Это произошло в Челтнеме с 36-летней Хэтти Осмой.

Женщина приобрела мясное изделие, принесла на работу и хотела ужинать, когда вдруг увидела силуэт принцессы Дианы. Об этом сообщает GloucestershireLive.

Хэтти рассказала журналистам, что увидела на обесцвеченном верхнем углу ветчины леди Диану. Коллеги женщины согласились с ней, что кусок мяса действительно имеет силуэт принцессы.

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"Я сразу пошла на работу, во время обеда я начала готовить бутерброд с ветчиной, когда заметила, что на втором кусочке было что-то вроде лица. Мне показалось, что я вижу вещи, но при ближайшем рассмотрении это было похоже на Леди Ди, весь офис согласился", – отметила она.

Хэтти добавила, что она с коллегами взяла несколько фотографий и думали, что никто не поверит в совпадение.

"Я хочу попытаться сохранить ее, чтобы повесить у себя дома, она выглядит так красиво... Зато я съела тост, когда увидела ее в ветчине, я могла. Не рискуйте повредить ветчину! Если кто-то знает, как сохранить кусок ветчины, свяжитесь со мной, он заслуживает музея!" – указала женщина.

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