В британском музее обнаружили первое в истории изображение призрака в возрасте 3,5 тысячи лет

На старинной глиняной доске в древнеблизковосточном отделе Британского музея обнаружили первое в мире отражение привидения. Произведение датируется около 3,5 тысячи лет назад и, по словам куратора музея Ирвинга Финкеля, является частью пособия по экзорцизму - методу изгнания нежелательных духов.

Об этом пишет The Guardian

До этого времени доска, приобретенная музеем еще в XIX веке, даже не выставлялась. На ней изображен призрак с вытянутыми руками, который следует за женщиной, его запястья связаны веревкой, которую она держит. Сопровождающий текст подробно описывает ритуал, направленный на счастливый переход в подземный мир.

Куратор Финкель называет этот артефакт "абсолютно потрясающим предметом древности", долгое время остававшийся незамеченным. Он считает, что призрак на доске – несчастный мужчина, и его высокий, худой образ мог действовать на нервы жильцов дома. Финкель также раскрыл, что правильный обзор обнаружил пропущенный элемент рисунка – привидение становится заметным только при специфическом освещении и углу.

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Как специалист по клинописи, системы письма на Древнем Востоке, Финкель обнаружил, что доска раньше была неправильно расшифрована. Оживление привидения происходит только при правильном свете и углу. Ритуал изгнания духа подробно описывается: создайте фигурки мужчины и женщины, украсьте их, восставьте лицом к солнцу утром, зажгите можжевельник, объедините фигурки и произнесите имя бога солнца – Шамаша. Инструкция завершается словами: "Не оглядывайся!"

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