В чем замочить семена огурцов и помидоров перед посадкой, чтобы они точно взошли

Как правильно замачивать семена огурцов и помидоров перед посадкой

Опытные огородники знают: замачивание семян перед посевом – это не просто блажь, а действительно эффективный способ "разбудить" его и получить лучший урожай.

Замачивание семян – это простой, но эффективный способ получить богатый урожай. Попробуйте – и вы не пожалеете, пишет УНИАН.

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Один из самых простых и доступных методов замачивания:

Раствор соды: 1 чайная ложка соды в 1 стакан теплой воды.

1 чайная ложка соды в 1 стакан теплой воды. Замочить семена: минимум на 12 часов, максимум на 24 часа.

минимум на 12 часов, максимум на 24 часа. Подсушить и затем посеять.

Чем же полезно такое замачивание?

Раствор соды: размягчает оболочку семян, стимулирует рост.

размягчает оболочку семян, стимулирует рост. Проросшие семена: более устойчивы к неблагоприятным условиям.

более устойчивы к неблагоприятным условиям. Итог: увеличение урожайности на 30%!

Помните:

Используйте только качественные семена.

Не передерживайте семена в растворе.

Следуйте инструкциям по посадке.

Напомним, что любительница цветов стремится, чтобы ее вазоны были самые пышные, красивые и здоровые. Но вы знали, что недорогая специя, которую каждая хозяйка использует для выпечки, может помочь вырастить идеальные цветы на подоконнике?

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