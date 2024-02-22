В Чернобыле в результате радиационного загрязнения мутировали лягушки (фото)

Лягушки в Чернобыльской зоне отчуждения эволюционировали и получили более темную кожу, чтобы лучше защититься от радиации, согласно новому исследованию.

Восточные древесные лягушки (Hyla orientalis) обычно ярко-зеленые, но в 2016 году исследователи обнаружили в Чернобыле лягушек с черной кожей, пишет IFLScience.

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В течение трех лет исследователи изучали более 200 самцов лягушек из Чернобыльской зоны отчуждения и за ее пределами. Лягушки из зоны отчуждения имели "удивительно темный цвет кожи спины", чем лягушки из других районов.

Исследователи считают, что более темный цвет кожи защищает лягушек от радиации. Лягушки с более темной кожей имеют больше меланина, который может нейтрализовать свободные радикалы и уменьшать повреждения ДНК, вызванные радиацией.

Цвет кожи лягушек был самым темным в местах, ближайших к взрыву, где радиация была самой высокой. Это свидетельствует, что лягушки эволюционировали и получили более темную кожу в течение нескольких поколений после Чернобыльской катастрофы.

"Это действительно скорая эволюция", — пишут исследователи.

Исследователи надеются, что будущие исследования помогут им лучше понять генетические механизмы, стоящие за более темной кожей лягушек, а также другие возможные последствия длительного воздействия радиации на дикую природу.

Напомним, ученые выяснили, что в Чернобыле собаки мутировали.

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