В Дании археологи под могилой нашли нож с древнейшими рунами: находке 2 тысячи лет (фото)

Археологи в Дании нашли 2000-летний нож, на котором, как полагают, написаны древнейшие руны, когда-либо найденные в стране.

Руническая надпись, высеченная алфавитом древнейшего письменного языка Дании, была выгравирована на 8-сантиметровом железном лезвии, найденном в могиле под урной в Титгенбьене на острове Фюн, к востоку от центрального города Оденсе, пишет портал Euronews Culture.

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"Это действительно эксклюзивная находка. Может, она ни на что не похожа, маленький кусочек лезвия ножа, пока ржавый. Но он велик, потому что он связан с очень, очень несколькими находками с надписями на столь раннем этапе", — сказал инспектор Национального музея Дании Петер Пенц.

Каждый из пяти символов имеет примерно 0,5 см высотой, за которыми следуют три канавки, указывающие на слово "hirila", что на древнескандинавском означает "маленький меч".

"Что же тогда такое "Маленький меч"? Мы трактуем это как название ножа, но в принципе это также может быть имя владельца ножа", — сказал Якоб Бонде, инспектор музея Møntergården.

"Маленький меч" был найден в Титгенбьене восточнее Оденсе и всего в 15 километрах от того места, где в 1865 году был найден гребешок того же периода с рунической надписью "harja".

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