В Дании обнаружили нож с древнейшим руническим шрифтом (фото)

В Дании археологи обнаружили 2000-летний нож с рунической гравировкой. Находку совершили на острове Фюн.

Считается, что чем является древнейшим руническим письмом, найденным в Дании, и помогает исследователям понять древнейшую письменность скандинавских стран. Об этом сообщает Azernews.

На ноже выгравированы руны размером полсантиметра, образующие слово hirila, что на древнескандинавском означает "маленький меч".

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"Мы редко находим такие древние руны, как руны на этом ноже, и это уникальная возможность узнать больше о древнейшем языке Дании, а следовательно, о языке, на самом деле говорившем в железном возрасте. В то время грамотность не была широко распространена, и поэтому чтение и письмо ассоциировались с особым статусом и властью. В начале истории рун писцы составляли небольшую интеллектуальную элиту, и первые следы существования этих людей в Дании можно найти на Фюне", – отметил рунолог Лисбет Имер из Датского национального музея.

Нож нашли рядом с урной в могиле к востоку от города Оденсе. Это необычная находка, говорящая о развитии древнейшего скандинавского языка.

Кому принадлежал нож пока неизвестно, но предполагают, что это был кто-то из высокопоставленных членов общества.

Напомним, ребенок нашел у песочницы римскую монету в возрасте 1800 лет.

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