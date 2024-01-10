В джунглях Гватемалы обнаружили древний город майя (фото)
Чешские и словацкие археологи обнаружили в джунглях Гватемалы остатки города майя. Удивительно в этом городе то, что он датируется примерно 850 годом до нашей эры.
Оно не так велико, как другие города в этом районе, но оно невероятно важно. Потому что к тому времени, когда майя организовывались и централизовались, это уже был полноценный город, сообщает Radio Prague.
У него семь районов, но кроме того есть много спутников. Большая вероятность того, что поселение расширится гораздо дальше.
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Археологи нашли дворцы, пирамиды, подтверждения ритуальных астрономических обсерваторий. Это действительно правильный, развитый город, где можно увидеть элитные и сельскохозяйственные структуры.
Исследователи планируют провести следующую экспедицию в 2025 году, чтобы исследовать остальную территорию. Сейчас они будут обрабатывать находки.
Напомним, в Италии обнаружили роскошно украшенные гробницы 2 и 4 века нашей эры.
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